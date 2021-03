SpaceX запустила ракету-носій з інтернет-супутниками (відео)

У середу, 24 березня, американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 мікроспутниками.

Про це йдеться на сайті компанії.

Запуск відбувся в 10:28 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Спочатку запуск Falcon 9 планувався на 21 березня, але його перенесли. Ступінь опустилася на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет з будь-якої точки світу. Він буде можливим за рахунок розгортання на орбіті великої кількості мікросупутників.

Раніше ми також писали, що компанія SpaceX Ілона Маска попередньо погодилася запустити в космос український супутник "Січ-2-1". Вартість розробки оцінили в 1 млн доларів.

