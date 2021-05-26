SpaceX запустила в космос ще 60 інтернет-супутників Starlink: відео

Це вже 29 запуск в рамках цієї місії, він завершить формування першої супутникової "оболонки" Землі з 1584 апаратів

/ Фото: Getty Images

Американська космічна компанія SpaceX запустила на навколоземну орбіту чергову партію міні-супутників Starlink з метою створення глобальної мережі інтернет-покриття.

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Про це повідомили 26 травня в прес-службі компанії.

Видео: SpaceX

60 супутників були виведені цього самого дня за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9. Вона стартувала з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида о 14:59 за місцевим часом (о 21:59 за Києвом). Через приблизно 64 хвилини ракета має доставити супутники на орбіту.

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Цей запуск став вже 29-им в місії Starlink. У разі успішного завершення він завершить формування першої супутникової "оболонки" Землі, до якої увійдуть 1584 апаратів. Потім SpaceX приступить до створення другої.

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Цікаво, що перша ступінь ракети Falcon 9 використовувалася вже вдруге (і ймовірно не востаннє). Через 8 хвилин 34 секунд після старту вона зробила керовану вертикальну посадку на морську платформу в Атлантичному морі.

Також повторно використовуватимуть і обтічник головної частини ракети, дві стулки якого після відділення теж спустяться в Атлантику на парашутах. Це дозволить заощадити SpaceX до 6 млн під час наступних запусків.

Нагадаємо, що 4 травня відбувся попередній запуск супутників Starlink.

Після завершення проекту планується, що інтернет "від Маска" буде доступний не тільки в домоволодіннях, але і також на вантажівках, кораблях і літаках.