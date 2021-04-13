США бояться спровокувати нову ескалацію на Донбасі санкціями проти РФ – ЗМІ

Представники адміністрації Байдена оцінюють, чи не можуть спровокувати нові санкції чергове загострення на сході України

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вивчає, як можуть позначитися на ситуації на Донбасі санкції, заплановані проти Росії. У Білому домі побоюються посилення ескалації.

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Про це з посиланням на джерела в Адміністрації Байдена повідомила CNN.

За інформацією телеканалу, представники адміністрації оцінюють, чи не можуть спровокувати нові санкції та інші кроки для покарання Росії чергову ескалацію на сході України.

Джерела повідомили, що обговорення можливості впровадження нових санкцій проти РФ, що включають "непублічний компонент", відбулося в Білому домі минулого тижня, але на ухвалення рішення вплинуло загострення обстановки на сході України.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Росія продовжить агресивні дії на Донбасі, то їй доведеться мати справу з наслідками.

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Раніше в Кремлі нервово відреагували на загрозу введення адміністрацією президента Джо Байдена нового пакету санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" і плани США призначити спецпредставника для перешкоджання проекту.

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