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США зміцнюватимуть допомогу Україні: розкрито план Байдена

10 березня, 22:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Україна увійшла до списку зовнішньополітичних пріоритетів нової американської адміністрації

Адміністрація американського президента Джо Байдена продовжить зміцнювати допомогу Україні.

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Про це, виступаючи в комітеті Палати представників США із закордонних справ, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. трансляція засідання велася на YouTube-каналі Державного департаменту.

"Ми твердо підтримуємо Україну, ми маємо намір зміцнювати цю підтримку – стосовно її безпеки, економіки, власних зусиль (України – ред.) щодо зміцнення її демократії", – сказав Блінкен.

10 березня очільник Держдепу виступав в нижній палаті Конгресу з презентацією плану "Пріоритети адміністрації Байдена з питань зовнішньої політики США".

Нагадаємо, в грудні Конгрес підтримав законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, який включає 250 млн доларів військової допомоги Україні.

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Військова допомога США ниділяється в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки і піде зокрема на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Ми також повідомляли, що минулого тижня прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі пообіцяв, що його країна виділить Україні 125 млн доларів в рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України".

Водночас США ввели санкції проти одного з українських бізнесменів. Більше у відеосюжеті:

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