Русский
$ 27,95
33,84
  1. Світові новини
  2. США

Україна отримає 125 млн доларів військової допомоги від США

1 березня, 19:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Байден менш як два місяці на посаді, а вже пообіцяв велику підтримку для ЗСУ

США виділять Україні 125 млн в рамках федеральної програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Реклама

Про це під час брифінгу 1 березня повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Військова допомога надійде у вигляді озброєння і програм підготовки солдатів Збройних сил України.

Читайте також: Новий президент США і Конгрес можуть значно посилити військову підтримку України – Гербст

"Міністерство оголошує про пакет в 125 мільйонів доларів в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні", що включає підготовку, озброєння та консультування", – сказав Кірбі.

Реклама

Отже, підкреслив спікер Пентагону, США підтверджують свою готовність надавати Україні летальну зброю оборонного характеру для протистояння російській агресії.

В тренді
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних

Допомога допоможе ЗСУ "ефективніше захищатися від російської агресії, забезпечити свої кордони та посилити операційну співпрацю з НАТО".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Пентагон ВСУ Украина військова допомога Джон Кірбі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"Економіка
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19США
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих данихСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти