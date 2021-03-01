Україна отримає 125 млн доларів військової допомоги від США

США виділять Україні 125 млн в рамках федеральної програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
Про це під час брифінгу 1 березня повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі.
Військова допомога надійде у вигляді озброєння і програм підготовки солдатів Збройних сил України.
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"Міністерство оголошує про пакет в 125 мільйонів доларів в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні", що включає підготовку, озброєння та консультування", – сказав Кірбі.
Отже, підкреслив спікер Пентагону, США підтверджують свою готовність надавати Україні летальну зброю оборонного характеру для протистояння російській агресії.
Допомога допоможе ЗСУ "ефективніше захищатися від російської агресії, забезпечити свої кордони та посилити операційну співпрацю з НАТО".
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