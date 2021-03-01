Україна отримає 125 млн доларів військової допомоги від США

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США виділять Україні 125 млн в рамках федеральної програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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Про це під час брифінгу 1 березня повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Військова допомога надійде у вигляді озброєння і програм підготовки солдатів Збройних сил України.

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"Міністерство оголошує про пакет в 125 мільйонів доларів в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні", що включає підготовку, озброєння та консультування", – сказав Кірбі.

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Отже, підкреслив спікер Пентагону, США підтверджують свою готовність надавати Україні летальну зброю оборонного характеру для протистояння російській агресії.

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Допомога допоможе ЗСУ "ефективніше захищатися від російської агресії, забезпечити свої кордони та посилити операційну співпрацю з НАТО".

Більше подробиць Пентагон надасть пізніше. Нагадаємо, в грудні Конгрес підтримав законопроєкт про оборонний бюджет США на фінансовий 2021 рік, який включає 250 млн доларів військової допомоги Україні. Відео: Сьогодні Також ми писали, що Держдеп може знову призначити спецпредставника США по Україні, посада якого пустує з моменту відставки Курта Волкер з неї у вересні 2019 року.

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