США продовжать надавати Україні військову допомогу для захисту від російської агресії (оновлено)

Влада Сполучених Штатів продовжить надавати військову допомогу Україні, котра протистоїть російській агресії.

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Про це заявив глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми глибоко віддані нашому партнерству з Україною. Це важливо для нас. США з 2014 року виділили понад 2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки для України. Ми продовжимо працювати над наданням допомоги у сфері безпеки, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, це включає летальні оборонні системи", – сказав Прайс.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав законопроєкт з "Безпекового партнерства з Україною", повідомляє Голос Америки.

Представляючи законопроєкт, голова комітету сенатор-демократ Боб Менендес назвав ініціативу "своєчасним сигналом" на підтримку України.

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Він нагадав, що вже сім років після російського вторгнення українські військові продовжують самовіддано захищати Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів, які порушують український суверенітет і безпеку.

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"Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроєкту про "Безпекове партнерство з Україною", пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми всі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроєкт не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну", – заявив Менендес.

Нагадаємо, 20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Менендес обговорили питання збільшення військової допомоги Києву з боку США.

Співавторами законопроєту, внесеного до Сенату 17 березня, стали сенатори від обох провідних партій США: Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо. Щоб набути сили закону, законопроєкт має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті представників і підписано президентом.

Також нагадаємо, в грудні-2020 Конгрес підтримав законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, який включає 250 млн доларів військової допомоги Україні.

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