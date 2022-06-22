США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві

У США запевнили про підтримку Литви після заяв Патрушева

США совершили путину предупреждение / Фото: Колаж: Сьогодні

Напад на одного з членів НАТО буде розцінюватиметься, як напад на всіх учасників Альянсу. Про це на брифінгу заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс коментуючи ситуацію, що склалася довкола Литви .

"Наші зобов'язання щодо НАТО, зокрема наші зобов'язання за п'ятою статтею НАТО – умовою, що напад на одного (члена НАТО – Ред.) буде нападом на всіх – ці зобов'язання з боку Сполучених Штатів є залізними", – сказав він.

Також Прайс зазначив, що США підтримуються всіма союзниками по НАТО і підтримують Литву.

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Він також наголосив, що Америка "вітає безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими державами проти РФ.

Що цьому передувало

Литовські залізниці з 18 червня припинили транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії. Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Після цього тимчасового повіреного у справах Литви Віргінію Умбрасене викликали до МЗС Росії .

Після зупинки Литвою транзиту російських вантажів до Калініграда, до міста прибув секретар Ради безпеки РФ Сергій Патрушев. Там він провів нараду з питань національної безпеки, на якій виступив із погрозами для литовського народу. "Росія найближчим часом відповість на обмеження транзиту через Литву в Калінінградську область. Наслідки російських заходів у відповідь вплинуть на населення Литви", – заявляв Патрушев.