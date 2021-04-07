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США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО

7 квітня, 03:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Держдеп закликав українську владу поглибити реформи

Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України, але нагадують про необхідність проведення всебічних реформи, щоб відповідати стандартам членства в НАТО.

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Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає "Укрінформ".

"Ми повністю підтримуємо і підтверджуємо політику відкритих дверей у НАТО, і ми очікуємо тісної співпраці з Україною за всіма реформами, що проводяться", – зокрема заявив Прайс.

Він зазначив, що чинна адміністрація США прагне, щоб двері НАТО залишалися відкритими для кандидатів, доки вони не виконають всі зобов'язання щодо членства.

Прайс підкреслив, що США "продовжують закликати керівництво України провести глибокі, всебічні та своєчасні реформи, необхідні для побудови більш стабільної демократичної, процвітаючої і вільної країни".

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"Ми підтримуємо зусилля України з просування верховенства права, підтримуємо реформи для економічного зростання, і, звичайно, продовжуємо підтримувати нашого партнера, Україна, в її протистоянні російській агресії", – підсумував він.

Нагадаємо, за словами представника Білого дому Джен Псакі, Адміністрація президента Джо Байдена підтримує Україну в прагненні вступити до НАТО, але остаточне рішення ухвалюватимуть в Альянсі.

Раніше президент Володимир Зеленський на тлі стягування Росією військ до кордону з Україною закликав НАТО прокласти дорожню карту для країни, щоб вона приєдналася до Альянсу. Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – єдиний шлях до завершення війнина Донбасі.

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