США депортують тисячі гаїтянських мігрантів

Понад десять тисяч осіб зібралися в імпровізованому таборі під мостом, який з'єднує Дель-Ріо в Техасі з мексиканським Сьюдад-Акунья

Мігранти - переважно гаїтяни, але є і кубинці, перуанці, венесуельці і нікарагуанці / Фото: Колаж: Сьогодні

У США прийняли рішення про вивезення мігрантів з Техасу, до якого останнього тижня стався приплив громадян Гаїті.

Про це пише BBC News.

Реклама

Понад десять тисяч осіб зібралися в імпровізованому таборі під мостом, який з'єднує Дель-Ріо в Техасі з мексиканським Сьюдад-Акунья.

Читайте також: США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви

Місцеві чиновники забезпечили їх їжею і критичними послугами. У п'ятницю близько двох тисяч осіб відправили до імміграційних центрів.

Реклама

/ Фото: ВВС

Американський уряд повідомив, що збирається в неділю відправити мігрантів додому. Як заявила влада, така міра була введена, "щоб нелегальні мігранти були швидко взяті під варту" і вивезені з США "відповідно до законів і політики" країни.

Нелегалів повинні взяти під варту / Фото: ВВС

Що відбувається

Реклама

Мігранти – переважно гаїтяни, присутні також деякі кубинці, перуанці, венесуельці і нікарагуанці.

Багато гаїтян покинули країну після руйнівного землетрусу 2010 року, і велика кількість тих, хто перебував у таборі, жили в Бразилії або інших країнах Південної Америки і поїхали на північ, не маючи можливості отримати роботу або законний статус.

Як повідомляє мексиканський кореспондент BBC Вілл Грант, кубинці теж рятуються від важкої економічної кризи на острові відразу після закінчення холодної війни.

Він каже, що багато хто з мігрантів в Техасі зробили, ймовірно, найнебезпечнішу мігрантську подорож в Латинській Америці, пройшовши пішки через густі джунглі Дарієнської ущелини між Колумбією і Панамою.

Уряд США повідомив про зростання мігрантів на кордоні з Мексикою цього року.

Раніше ми повідомляли що: