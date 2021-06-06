США готові протистояти Росії, але до конфлікту не прагнуть – Байден

Джо Байден і Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив: Вашингтон готовий дати відсіч на виклики з боку Росії. Але в водночас США не прагнуть йти на конфлікт з Москвою.

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Про це йдеться в статті американського президента в газеті The Washington Post.

"Я діяв негайно, щоб продовжити на п'ять років новий договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь і зміцнити безпеку США і світу", – написав він.

Він пояснив, що в Білому домі прагнуть до передбачуваних і стабільних відносин між Росією та США. Це стосується і питань стратегічної стабільності та контролю над озброєннями. Але якщо Москва вирішить завдати шкоди США, то Вашингтон не буде коливатися з відповіддю.

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"Ми єдині у відповіді на виклики з боку Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії стосовно України. Не буде жодних сумнівів у рішучості США захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремлювати від наших інтересів. Путін знає, що ми не будемо вагатися з відповіддю на майбутні шкідливі дії", – сказав глава Білого дому.

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Раніше ми повідомляли, що експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.