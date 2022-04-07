США готують програму ленд-лізу для України – як це допоможе у війні проти РФ

Сполучені Штати хочуть запровадити програму, яку використали під час Другої світової війни – за її допомогою Україні буде легше отримати озброєння

США спростять передачу озброєння Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сенат США одноголосно ухвалив закон, який дає право президенту Джо Байдену активувати програму ленд-лізу для прискорення доставлення військової техніки в Україну. Тепер це рішення має розглянути Палата представників. Востаннє програму ленд-лізу використали під час Другої світової війни.

Про це повідомляє видання Politico.

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Чим Україні допоможе програма США?

Закон про ленд-ліз на захист демократії України від 2022 року прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних постачань. Згідно з цим законом постачання можна здійснювати без бюрократичної тяганини. Він дозволяє США де-факто дарувати обладнання за умови, що країни-отримувачі виплатять їхню вартість пізніше.

Раніше ленд-ліз допоміг союзникам США в Європі перемогти нацистську Німеччину в Другій світовій війні. Тепер програма має допомогти Україні здобути перемогу над РФ.

Сенат ухвалив важливий закон одностайно.

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"Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть дати відсіч російським військам, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програму ленд-лізу, створену під час Другої світової війни, розглядали як переломний момент у конфлікті, оскільки вона допомогла США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод", – йдеться у публікації.

Коли ухвалять остаточне рішення

Неясно, чи встигне Палата представників розглянути ухвалений Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон 7 квітня. Чиновники підуть на попередньо заплановану двотижневу перерву.

Як США допомагають Україні

Сполучені Штати постачають зброю в Україну, запроваджують санкції проти Росії, її компаній та чиновників, а також допомагають боротися на дипломатичному рівні. Тільки за останні дні з'явилися такі новини: