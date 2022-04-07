США готують програму ленд-лізу для України – як це допоможе у війні проти РФ

Сенат США одноголосно ухвалив закон, який дає право президенту Джо Байдену активувати програму ленд-лізу для прискорення доставлення військової техніки в Україну. Тепер це рішення має розглянути Палата представників. Востаннє програму ленд-лізу використали під час Другої світової війни.
Про це повідомляє видання Politico.
Чим Україні допоможе програма США?
Закон про ленд-ліз на захист демократії України від 2022 року прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних постачань. Згідно з цим законом постачання можна здійснювати без бюрократичної тяганини. Він дозволяє США де-факто дарувати обладнання за умови, що країни-отримувачі виплатять їхню вартість пізніше.
Далі по темі
Раніше ленд-ліз допоміг союзникам США в Європі перемогти нацистську Німеччину в Другій світовій війні. Тепер програма має допомогти Україні здобути перемогу над РФ.
Сенат ухвалив важливий закон одностайно.
"Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть дати відсіч російським військам, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програму ленд-лізу, створену під час Другої світової війни, розглядали як переломний момент у конфлікті, оскільки вона допомогла США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод", – йдеться у публікації.
Коли ухвалять остаточне рішення
Неясно, чи встигне Палата представників розглянути ухвалений Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон 7 квітня. Чиновники підуть на попередньо заплановану двотижневу перерву.
Як США допомагають Україні
Сполучені Штати постачають зброю в Україну, запроваджують санкції проти Росії, її компаній та чиновників, а також допомагають боротися на дипломатичному рівні. Тільки за останні дні з'явилися такі новини:
- США вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини у Бучі. Виявлення причетних є важливим пріоритетом для розвідувальних структур США.
- США допоможуть передати танки для України. Адміністрація Байдена працюватиме над цим із союзниками по НАТО – радянські танки, що залишилися в арсеналі деяких країн, віддадуть для зміцнення української оборони на Донбасі.
- Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі під час візиту на Закарпаття передав 18 модульних будинків для тимчасового проживання. Їх відправлять у Київську область.
- Штати передають ЗСУ спорядження, зокрема комплекти хімічного захисту. Рішення було прийнято через загрозу з боку Росії.