США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги Україні — ЗМІ

Крім того, у Байдена можуть оголосити й про нові санкції для Росії

США нададуть Україні чергову військову допомогу/Фото: ООС, REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки готуються оголосити цього тижня про ще один суттєвий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє NBC News.

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Розмір пакету допомоги, як очікується, буде аналогічний 800 мільйонам доларів, про які адміністрація Байдена оголосила минулого тижня. За словами офіційних осіб США, Джо Байден поки не підписав новий пакет. Адміністрація також може оголосити про нові санкції проти Росії, хоча неясно, чи будуть вони введені на цьому тижні, заявили офіційні особи.

Крім того, США постійно ведуть переговори з союзниками по НАТО, щоб переконати їх направити в Україну більше артилерії та боєприпасів для ефективного відбиття російського наступу на сході України.

Німеччина передасть Україні оборонну зброю

Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді зброї. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну з військової та фінансової точки зору. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може надати зі своїх власних запасів.

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Канцлер Німеччини повідомив, що серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.

"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Мета полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.

На запитання, чи поставить Німеччина в Україну сучасні танки "Леопард", він сказав, що Берлін та його західні союзники дійшли висновку, що найдоцільніше постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися. За його словами, союзники координують постачання.

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