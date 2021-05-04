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США і Британія домовилися разом протистояти агресії Росії проти України

4 травня, 01:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Блінкен подякував Британії за те, що вона приєдналася до США в процесі притягнення Росії до відповідальності за її агресивні дії

Сполучені Штати і Велика Британія дотримуються спільної позиції щодо агресії Росії проти України і останньої ескалації біля українських кордонів.

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Про це заявили голова Держдепу Ентоні Блінкен і британський міністр закордонних справ Домінік Рааб під час брифінгу за результатами переговорів у Лондоні, передає "Укрінформ".

"Ми з Тоні Блінкеном обговорили цілий комплекс питань безпеки – Іран, Афганістан, постійну стурбованість через дії Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", – зазначив Рааб.

Держсекретар США своєю чергою подякував Британії за те, що вона "приєдналася до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її нерозумні й агресивні дії.

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"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, куди я вирушу цього тижня", – підкреслив Блінкен.

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Нагадаємо, напередодні Блінкен заявив, що, незважаючи на те що Росія вирішила відвести частину військ від України, США попередили Москву, що все одно пильно стежать за цим процесом.

Раніше Сполучені Штати пригрозили Туреччини і іншим своїм союзникам санкціями і загостренням відносин за закупівлю озброєнь у Росії

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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