США і Британія домовилися разом протистояти агресії Росії проти України

Блінкен подякував Британії за те, що вона приєдналася до США в процесі притягнення Росії до відповідальності за її агресивні дії

Сполучені Штати і Велика Британія дотримуються спільної позиції щодо агресії Росії проти України і останньої ескалації біля українських кордонів.

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Про це заявили голова Держдепу Ентоні Блінкен і британський міністр закордонних справ Домінік Рааб під час брифінгу за результатами переговорів у Лондоні, передає "Укрінформ".

"Ми з Тоні Блінкеном обговорили цілий комплекс питань безпеки – Іран, Афганістан, постійну стурбованість через дії Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", – зазначив Рааб.

Держсекретар США своєю чергою подякував Британії за те, що вона "приєдналася до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її нерозумні й агресивні дії.

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"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, куди я вирушу цього тижня", – підкреслив Блінкен.

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Нагадаємо, напередодні Блінкен заявив, що, незважаючи на те що Росія вирішила відвести частину військ від України, США попередили Москву, що все одно пильно стежать за цим процесом.

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