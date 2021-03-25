США і ЄС разом реагуватимуть на зухвалі дії РФ проти України

Сполучені Штати і Європейський Союз мають намір реагувати на зухвалу поведінку Росії, зокрема на агресію проти України і Грузії, що триває.

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Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі глави Держдепу Ентоні Блінкена і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Високий представник Боррель і держсекретар Блінкен відзначили свою рішучість і далі скоординовано реагувати на зухвалу поведінку Росії, в тому числі на її триваючу агресію проти України і Грузії", – йдеться в прес-релізі.

Крім цього США і ЄС мають намір боротися і з гібридними загрозами, що йдуть від Росії – дезінформацією, втручанням у виборчі процеси, зловмисною кібердіяльністю. При цьому вони готові взаємодіяти з РФ з питань, "які становлять спільний інтерес".

"Ми продовжимо разом працювати над питаннями східного сусідства Європейського союзу. Ми віддані підтримці демократичних прагнень, суверенітету і територіальної цілісності цих країн, починаючи з України", – також йдеться в заяві.

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Нагадаємо, напередодні Блінкен під час візиту в штаб-квартиру НАТО заявив, що США вважають проєкт газопроводу "Північний потік – 2" поганою ідеєю, яка може підірвати інтереси України та інших близьких союзників.

Глава Держдепу також назвав Росію серед чотирьох країн, що становлять військові загрозидля країн Заходу.

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