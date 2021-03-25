Неправильно боролися з пандемією: Гейтс вказав на помилки США і Європи

Мільярдер вважає, що нинішніх згубних наслідків COVID-19 у світі можна було уникнути

Головна помилка західних країн в боротьбі з коронавірусною пандемією – зволікання з діагностуванням та ізоляцією хворих.

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Про це в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявив засновник Microsoft Білл Гейтс.

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Він нагадав, що був одним з тих, хто попереджав, що "за невелику ціну можна підготуватися і уникнути проблеми". Одна з його рекомендацій – якнайшвидше бути в змозі діагностувати хворих – була проігнорована.

"Технологія ПЛР дозволяє провести дуже точний тест, і якщо на ранній стадії епідемії перевірити достатню кількість людей і помістити в карантин тих, у кого позитивний результат, тоді можна уникнути того експоненціального зростання, який призвів до такого широкого локдауну", – сказав Гейтс.

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Він зазначає, що деякі країни, які зараз доволі вдало стримують COVID-19 – наприклад, Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія – дослухалися до його поради, але велика частина Європи, Південної Америки і США цього не зробили.

"Ми заплатили за це величезну ціну", – додав мільярдер.

Другою помилкою західних урядів Білл Гейтс вважає, що вони звернися за допомогою не до тих експертів.

"Навіть вдарила коли епідемія, у нас все ще був шанс – якби світові лідери заздалегідь підготувалися до цього або хоча б звернулися до потрібних вченим, які сказали б: стежте за кількістю тестів і стежте за ізоляцією! – тоді країни могли б впоратися набагато краще", – вважає Гейтс.

Нагадаємо, раніше він припустив, як світ повинен боротися з наступною пандемією.

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Також ми писали, що всесвітня пандемія не завадила Біллу Гейтсу розбагатіти на 11 млрд доларів.

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