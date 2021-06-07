США і Німеччина вивчають компенсації Україні за "Північний потік – 2" – Блінкен

Ентоні Блінкен

Сполучені Штати співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але в водночас не виключають, що ще запровадять санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу у Конгресі.

"Ми активно співпрацюємо з Німеччиною, щоб вивчити, що може і повинно бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може в майбутньому втратити через те, що трубопровід ("Північний потік – 2 ". – Ред.) піде в обхід України, збережуться", – заявив держсекретар.

Він підкреслив, що слід перешкодити Росії використовувати газ як інструмент примусу або зброю проти України чи інших країн.

Блінкен також заявив, що можливість запровадження санкцій щодо оператора проєкту будівництва газопроводу "Північний потік – 2" компанії Nord Stream 2 AG як і раніше зберігається і виключення із застосування санкцій може бути відкликане.

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Нагадаємо, раніше в уряді Німеччини заявили, що Україна повинна залишатися транзитером російського газу і в Берліні очікують, що транзитний договір з РФ буде продовжений.

Тим часом президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова і далі реалізовувати проєкти, подібні газопроводу "Північний потік – 2", який пішов в обхід України.

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