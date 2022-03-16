США та їхні союзники створили групу для боротьби з російськими олігархами

Сполучені Штати та їх союзники створили багатосторонню цільову групу для боротьби з російськими олігархами у зв'язку із вторгненням Російської Федерації в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
Видання зазначає, що на зустрічі представників Австралії, Канади, Європейської комісії, Німеччини, Італії, Франції, Японії та Великобританії з міністром фінансів США Джанет Йеллен та генеральним прокурором Мерріком Гарландом країни домовилися збирати та обмінюватися інформацією про російських олігархів з метою вжиття заходів, включаючи санкції, заморожування та арешт активів та судове переслідування.
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Водночас США надали список із 50 осіб, які є пріоритетними для Штатів. Публічно ж оприлюднено 28 імен із цього списку, зокрема президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
"Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати свою несправедливу війну проти України", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, у США 14 березня почалося з введення чергових санкцій проти громадян Росії. Цього разу список поповнили 11 високопосадовців оборонного сектора РФ.
Санкції проти РФ
- 14 березня одночасно зі США свої санкції запровадила Японія. Як повідомляє ТАРС, тут санкції поширилися на 17 фізичних осіб, серед них депутати Держдуми, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі колишнього голови ради директорів банку "Росія" Юрія Ковальчука.
- Дещо раніше Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії за віроломне вторгнення на територію України 24 лютого. Тут удар спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони зачіпають кілька секторів російської економіки.
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.