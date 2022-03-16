США та їхні союзники створили групу для боротьби з російськими олігархами

США склали список із 50 осіб, які підпадають під санкції

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Сполучені Штати та їх союзники створили багатосторонню цільову групу для боротьби з російськими олігархами у зв'язку із вторгненням Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Видання зазначає, що на зустрічі представників Австралії, Канади, Європейської комісії, Німеччини, Італії, Франції, Японії та Великобританії з міністром фінансів США Джанет Йеллен та генеральним прокурором Мерріком Гарландом країни домовилися збирати та обмінюватися інформацією про російських олігархів з метою вжиття заходів, включаючи санкції, заморожування та арешт активів та судове переслідування.

Водночас США надали список із 50 осіб, які є пріоритетними для Штатів. Публічно ж оприлюднено 28 імен із цього списку, зокрема президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

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"Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати свою несправедливу війну проти України", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у США 14 березня почалося з введення чергових санкцій проти громадян Росії. Цього разу список поповнили 11 високопосадовців оборонного сектора РФ.

Санкції проти РФ