США і Росія запустять діалог про стратегічну стабільність – спільна заява

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS/ANI
Президенти Сполучених Штатів Джо Байден і Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі підтвердили прихильність принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана.
Про це йдеться в спільній заяві президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна, яка опублікована на сайті Кремля. На сайті Білого дому текст заяви поки відсутній.
"Нещодавнє продовження Договору про СНО є свідченням нашої відданості контролю над ядерними озброєннями", – йдеться в заяві.
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Також повідомляється, що США і Росія найближчим часом запустять комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, який буде предметним і енергійним.
"За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів зі зниження ризиків", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, Путін заявив, що на переговорах з Байденом не було жодної ворожості.