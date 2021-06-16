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США і Росія запустять діалог про стратегічну стабільність – спільна заява

16 червня 2021 19:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президенти Сполучених Штатів і Росії домовилися активізувати роботу з контролю за озброєннями

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS/ANI

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS/ANI

Президенти Сполучених Штатів Джо Байден і Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі підтвердили прихильність принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана.

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Про це йдеться в спільній заяві президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна, яка опублікована на сайті Кремля. На сайті Білого дому текст заяви поки відсутній.

"Нещодавнє продовження Договору про СНО є свідченням нашої відданості контролю над ядерними озброєннями", – йдеться в заяві.

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Також повідомляється, що США і Росія найближчим часом запустять комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, який буде предметним і енергійним.

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"За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів зі зниження ризиків", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Путін заявив, що на переговорах з Байденом не було жодної ворожості.

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