США місяць намагалися встановити зв'язок з урядом КНДР – Reuters

Активного діалогу не велося більше року

Адміністрація президента США Джо Байдена вже протягом місяця намагається встановити контакт з Північною Кореєю, але відповіді поки немає.

Реклама

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Представник адміністрації Байдена заявив, що, очевидно, між США і Північною Кореєю не велося активного діалогу більше року, тому зараз через різні дипломатичні канали адміністрація намагається зв'язатися з представниками Північної Кореї.

За словами джерела, Вашингтон робив спроби зв'язатися з урядом КНДР, однак, відповіді з Пхеньяну все ще немає, адже "зусилля експрезидента США ДональдаТрампа не змогли переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї".

До речі, у жовтні 2020 року в ході президентських дебатів у США Дональд Трамп заявив, що у Америки хороші відносини з Північною Кореєю.

Реклама

Також нещодавно Сенат Сполучених Штатів затвердив запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів на 1,9 трлн доларів, які повинні стимулювати економіку США і допомогти американцям під час пандемії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама