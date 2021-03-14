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США місяць намагалися встановити зв'язок з урядом КНДР – Reuters

14 березня, 09:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Активного діалогу не велося більше року

Адміністрація президента США Джо Байдена вже протягом місяця намагається встановити контакт з Північною Кореєю, але відповіді поки немає.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Представник адміністрації Байдена заявив, що, очевидно, між США і Північною Кореєю не велося активного діалогу більше року, тому зараз через різні дипломатичні канали адміністрація намагається зв'язатися з представниками Північної Кореї.

За словами джерела, Вашингтон робив спроби зв'язатися з урядом КНДР, однак, відповіді з Пхеньяну все ще немає, адже "зусилля експрезидента США ДональдаТрампа не змогли переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї".

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До речі, у жовтні 2020 року в ході президентських дебатів у США Дональд Трамп заявив, що у Америки хороші відносини з Північною Кореєю.

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Також нещодавно Сенат Сполучених Штатів затвердив запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів на 1,9 трлн доларів, які повинні стимулювати економіку США і допомогти американцям під час пандемії.

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