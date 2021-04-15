США можуть оголосити санкції проти Росії і вислати дипломатів у четвер – ЗМІ

Під санкції зокрема потраплять ЗМІ, контрольовані російськими спецслужбами, які поширювали дезінформацію під час виборів у США

Адміністрація президента Джо Байдена готова вже у четвер, 15 квітня, оголосити про запровадження нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на кібератаку на програмне забезпечення SolarWinds і спроби зірвати вибори в США.

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Про це повідомило Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У рамках заходів, запланованих США – накладення санкцій на близько десятка фізосіб, включаючи представників уряду і розвідки, а також близько 20 організацій.

Очікується, що США також вишлють з країни близько 10 російських чиновників і дипломатів.

Крім того, за інформацією джерел, деякі із запланованих заходів націлені на засоби масової інформації, контрольовані російськими спецслужбами, які поширювали дезінформацію під час президентської кампанії в США в 2020 році.

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Також під санкції потраплюять фізичні та юридичні особи, які діють за межами Росії за вказівкою Москви.

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Зазначається, що у вівторок президент Джо Байден у телефонній розмові попередив президента Росії Володимира Путіна про те, що США мають намір захищати свої інтереси.

Офіційні представники Білого дому, Ради національної безпеки і Міністерства фінансів відмовилися коментувати інформацію про нові санкції. Держдепартамент поки не відповів на запит про коментар.

Раніше розвідка США дійшла висновку, що Путін і російський уряд санкціонували і керували заходами з впливу на вибори 2020 року в США.

Нагадаємо, у грудні хакери за підтримки іноземного уряду отримали доступ до внутрішнього поштового трафіку в Міністерстві фінансів і в Національному управлінні з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі Сполучених Штатів, а також проникли в пошту низки американських компаній.

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У березні національна розвідка США розсекретила свою доповідь про втручання у вибори в США в 2020 році, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третина доповіді стосується саме РФ.

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