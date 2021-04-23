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США готові далі тиснути на Росію. У Білому домі заговорили про нові санкції

23 квітня, 08:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Білому домі заявили, що США можуть ввести нові санкції проти Росії – це дозволяє указ президента Джо Байдена

У США зберігають за собою право ввести додаткові санкції проти Росії в майбутньому.

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Про це заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі на зустрічі з журналістами.

Вона зазначила, що зробити це дозволяє указ президента США Джо Байдена.

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Також представник Білого дому закликала надати засудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному медичну допомогу.

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Нагадаємо, минулого тижня США офіційно ввели нові санкції проти Росії. Це зробили для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США.

Після цього Москва ввела відповідні заходи – дзеркально відповіла на висилку дипломатів.

Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готова посилити санкції, якщо Кремль не припинить хакерські атаки і спроби втручання у політичний процес у США.

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