США готові далі тиснути на Росію. У Білому домі заговорили про нові санкції

У США зберігають за собою право ввести додаткові санкції проти Росії в майбутньому.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі на зустрічі з журналістами.
Вона зазначила, що зробити це дозволяє указ президента США Джо Байдена.
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Також представник Білого дому закликала надати засудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному медичну допомогу.
Нагадаємо, минулого тижня США офіційно ввели нові санкції проти Росії. Це зробили для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США.
Після цього Москва ввела відповідні заходи – дзеркально відповіла на висилку дипломатів.
Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готова посилити санкції, якщо Кремль не припинить хакерські атаки і спроби втручання у політичний процес у США.
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