США наполягають на продовженні розслідування походження COVID-19

Держсекретар Блінкен впевнений, що достовірні дані про коронавірус допоможуть світовій спільноті зрозуміти, як діяти в аналогічних ситуаціях

Сполучені Штати не задоволені результатами розслідування походження коронавірусної інфекції, проведеного експертами ВООЗ, і наполягають на його продовженні.

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Про це заявив на прес-конференції державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я не задоволений результатами проведеного розслідування. І, так, вважаю, що потрібно подальше розслідування", – заявив Блінкен.

Він додав, що вкрай важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус нового типу, щоб світова спільнота в аналогічних ситуаціях розуміла, як слід діяти.

Нагадаємо, в січні 15 делегатів від ВООЗ прибули в Ухань і пробули там близько двох тижнів, побувавши на всіх об'єктах (куди їх допустили), які мають ключове значення для розслідування появи коронавірусу.

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Пізніше ВООЗ повідомила, що має намір рекомендувати більш докладне дослідженняконтактів першого встановленого пацієнта з коронавірусом у китайському місті Ухань, а також ланцюжки постачальників ринку морепродуктів, з якого, як вважають, і почалося поширення вірусу.

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