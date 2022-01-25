США не відправлять армію до України, але покарають особисто Путіна – заява Байдена

Джо Байден попередив Росію про жорсткі санкції, якщо буде вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

У США можуть розглянути вступ персональних економічних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, якщо буде вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив на брифінгу президент США Джо Байден, повідомляє Deutsche Welle.

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На брифінгу президенту США поставили питання, чи може він уявити запровадження персональних санкцій проти президента Росії.

"Так, я можу це уявити", – відповів Байден.

Величезні наслідки для миру

За словами Джо Байдена, можливе вторгнення Росії в Україну матиме величезні наслідки для всього світу. Також він попередив РФ про жорсткі санкції, якщо буде вторгнення.

Президент США Джо Байден, фото – Reuters

Окрім цього, він заявив, що не має намірів посилати американські війська в Україну. При цьому президент США сказав, що США можуть перекинути до Східної Європи 8500 американських військовослужбовців, які вже приведені в стан бойової готовності.

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Також Байден заявив ескалація навколо України "змінить світ".

Боєздатність військ США

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США підвищили боєздатність військ усередині країни та за кордоном. Зазначається, що боєздатність військ підвищилася через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну.

При цьому в Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не ухвалене. Також Кірбі сказав, що США "шукають мирного шляху вирішення ситуації".

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У свою чергу глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не збирається нападати на Україну. За його словами, "Росія ніколи ніде і жодного разу не загрожувала українському народові".

Нагадаємо, CNN повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена проведе два таємні брифінги через загрози вторгнення РФ в Україну. У ньому візьмуть участь помічники керівників Палати представників та Сенату, а також співробітники профільних комітетів.

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