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США не дозволять РФ шантажувати Європу газом – Байден

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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29 квітня, 08:13
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Російська Федерація пригрозила двом країнам припиненням постачання енергоносіїв
Байден про шантаж РФ
Байден про шантаж РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден висловився з приводу газового шантажу з боку Росії. Він заявив, що погрози зупинити постачання газу не допоможуть РФ уникнути санкцій.

Про це Байден написав у Twitter.

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"Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам (Польщі та Болгарії. – Ред.) припиненням постачання енергоносіїв. Скажу ясно: ми не дозволимо Росії вдаватися до залякування або шантажу, щоб уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використати нафту, щоб уникнути наслідків своєї агресії", – зазначив Байден.

Він додав, що США працюють з іншими країнами, зокрема, Південною Кореєю, Японією та Катаром з метою надання допомоги європейським союзникам, яким РФ загрожує газовим шантажем.

"Це ще одне нагадування Європі та всьому світу про необхідність переходу на чисту енергію... І США роблять це вже зараз. Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних накопичувачів, ніж будь-коли в історії – достатньо для живлення 56 мільйонів будинків", – додав Байден.

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Підтримка України з боку США

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну і надавати їй необхідну допомогу у війні, розпочатій Росією. Про це заявив президент США Джо Байден.

Байден наголосив, що США не воюють із Росією, але поки не припиняться військові злочини росіян на українській території, Україна отримуватиме і зброю, і гуманітарну допомогу.

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