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США не проти Росії. Байден про зустріч з Путіним

16 червня 2021 20:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Сполучених Штатів заявив, що його головне завдання не боротися з Росією, а захищати громадян своєї країни

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS / zuz

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS / zuz

Порядок денний Сполучених Штатів не спрямований проти Росії або будь-якої іншої країни. Головна мета США – захистити своїх громадян.

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Про це за підсумками зустрічі з російським президентом Володимиром Путінимзаявив президент США Джо Байден.

"Я заявив президенту Путіну, що мій порядок денний не проти Росії або проти кого-небудь ще. Порядок денний для американських громадян – боротьба з пандемією коронавірусу, відновлення нашої економіки, відновлення відносин по всьому світу з нашими союзниками і друзями, захист наших громадян", – сказав Байден.

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Також Байден сказав, що, на його думку, Путін не прагне до холодної війни з США.

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Він підкреслив, що дуже важливо було зустрітися з президентом РФ особисто, і щодо цього і мови не може бути про якусь помилку.

Нагадаємо, Кремль опублікував спільну заяву, в якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.

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