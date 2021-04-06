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США про вступ України до НАТО: Ми рішуче підтримуємо, але...

6 квітня, 20:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Білому домі нагадали, хто ухвалюватиме рішення щодо України

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена обговорює з Україною її прагнення стати членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) і підтримує його, але остаточне рішення будуть ухвалювати не США.

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Про це заявила на щоденному брифінгу у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

Вона підкреслила, що Україна давно хоче вступити у НАТО і Сполучені Штати повністю підтримують її в цьому.

"Ми їх рішуче підтримуємо, ми підтримуємо їх... але це рішення має ухвалювати НАТО", – сказала Дженніфер Псакі.

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Раніше президент Володимир Зеленський на тлі стягування Росією військ до кордону з Україною закликав НАТО прокласти дорожню карту для країни, щоб вона приєдналася до Альянсу. Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

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Водночас на брифінгу у вівторок, 6 квітня, представник Міністерства оборони США відмовився прокоментувати заяви Києва про вступ України в НАТО.

Тим часом у Росії нервово відреагували на переговори Зеленського і Столтенберга. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив, що вступ України до НАТО посилить ескалацію.

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США НАТО Білий дім Джен Псакі вступ України до НАТО
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