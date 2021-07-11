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США стурбовані впливом нових штамів коронавірусу на світову економіку

11 липня 2021 13:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Міністр фінансів США заявила, що нові мутації уповільнюють вакцинацію населення і економічне відновлення країн

У США стурбовані штамом "Дельта" / Фото: колаж "Сьогодні"

У США стурбовані штамом "Дельта" / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 11 липня, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Штати "дуже стурбовані" впливом нових штамів коронавірусу на світову економіку.

Про це повідомляє AFP.

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"Ми дуже стурбовані варіантом "Дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і загрожувати одужанню. Ми є пов'язаною глобальною економікою, і те, що відбувається в будь-якій частині світу, впливає на всі інші країни", – сказала вона.

А міністри фінансів G20 в своїй заключній заяві попередили, що нові штами стали "ризиком погіршення" економічного відновлення і вакцинації населення.

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"Ми усвідомлюємо важливість спільної роботи для прискорення процесу вакцинації і прагнемо до вакцинації 70 відсотків населення світу в наступному році", – сказала Йеллен.

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Під час зустрічі міністрів фінансів G20 експерти попередили, що світ повинен інвестувати не менше 75 мільярдів доларів США протягом наступних п'яти років для підготовки і запобіганню наступній пандемії.

"Хоча ми зосереджені на середньостроковій і довгостроковій перспективі... ми, безумовно, розуміємо, що нам також потрібно зробити більше в найближчій перспективі. Безумовно, варіанти становлять загрозу для всієї земної кулі", – сказала Йеллен.

Раніше ми повідомляли, що одним з найнебезпечніших штамів вважається індійський, або "Дельта" – він вже став домінуючим в низці країн, включаючи США і Німеччину.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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