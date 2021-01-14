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США оновили правила в'їзду для українців: що потрібно знати

14 січня, 02:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Протягом трьох днів до запланованої подорожі потрібно буде робити тест на COVID-19

США змінили правила карантинних обмежень для українців – з 26 січня потрібно буде робити тест на COVID-19.

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Про це заявили в посольстві України в США.

"Повідомляємо, що з 26 січня 2021 вступають в силу нові правила карантину для іноземних громадян, які подорожують в США. Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом трьох днів до запланованої подорожі", – розповіли в посольстві.

Щоб відвідати країну потрібно буде надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень або одужання від COVID-19.

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Також туристам рекомендується здавати повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день після прильоту і залишатися вдома протягом 7 днів.

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Раніше ми писали, що штаб цивільного захисту Хорватії оновив рішення про тимчасову заборону і обмеження перетину кордону Республіки, яке стосується і громадян України.

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