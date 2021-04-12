США обговорили з НАТО армію Росії на кордоні з Україною

Росія має припинити стягувати війська до Донбасу і в Крим, вважають американський держсекретар і генсек Альянсу

Напередодні майбутнього саміту Україна-НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом стягування Росією військ до українських кордонів.

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Про це 12 квітня повідомили в пресслужбі Державного департаменту США.

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Зокрема, в американському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Блінкен і Столтенберг назвали "невідкладною" необхідність того, щоб Росія припинила агресивно нарощувати військову силу уздовж кордонів України і в окупованих районах Донбасу та в Криму.

Подробиці бесіди не розкриваються.

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Крім того, обговорювалися й декілька інших питань, зокрема мирне врегулювання конфлікту в Афганістані та плани на завтрашній саміт НАТО.

Нагадаємо, що прессекретар президента України Юлія Мендель заявила про те, що на кордоні з Україною зосереджено понад 80 тисяч російських військових: понад 40 тисяч – на східному кордоні, і ще 40 тисяч – в окупованому Криму.

Раніше і США, і НАТО вже висловили свою стурбованість у зв'язку з ситуацією, що склалася, і пригрозили Кремлю різкою реакцією в тому випадку, якщо РФ вирішить піти в новий наступ на Україну.

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