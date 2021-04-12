Русский
$ 27,91
33,15
  1. Світові новини
  2. США

США обговорили з НАТО армію Росії на кордоні з Україною

12 квітня, 19:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Росія має припинити стягувати війська до Донбасу і в Крим, вважають американський держсекретар і генсек Альянсу

Напередодні майбутнього саміту Україна-НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом стягування Росією військ до українських кордонів.

Реклама

Про це 12 квітня повідомили в пресслужбі Державного департаменту США.

Читайте також: Україна готова до вторгнення Росії – Зеленський

Зокрема, в американському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Блінкен і Столтенберг назвали "невідкладною" необхідність того, щоб Росія припинила агресивно нарощувати військову силу уздовж кордонів України і в окупованих районах Донбасу та в Криму.

Подробиці бесіди не розкриваються.

В тренді
Росія ніколи ні для кого не становила загрозу – Пєсков знову публічно збрехав
Реклама

Крім того, обговорювалися й декілька інших питань, зокрема мирне врегулювання конфлікту в Афганістані та плани на завтрашній саміт НАТО.

Нагадаємо, що прессекретар президента України Юлія Мендель заявила про те, що на кордоні з Україною зосереджено понад 80 тисяч російських військових: понад 40 тисяч – на східному кордоні, і ще 40 тисяч – в окупованому Криму.

Раніше і США, і НАТО вже висловили свою стурбованість у зв'язку з ситуацією, що склалася, і пригрозили Кремлю різкою реакцією в тому випадку, якщо РФ вирішить піти в новий наступ на Україну.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США НАТО Украина війна на Донбасі армія Росії Йенс Столтенберг Энтони Блинкен
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТОСША
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
У США назвали умови, за яких можна здійснювати поїздки за кордон під час пандемії
У США назвали умови, за яких можна здійснювати поїздки за кордон під час пандеміїСША
У США закривають виробництво вакцини AstraZeneca на одному із заводів – ЗМІ
У США закривають виробництво вакцини AstraZeneca на одному із заводів – ЗМІСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти