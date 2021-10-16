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СЬОГОДНІ Світові новини США

США звинуватили Росію у брехні через інцидент з військовими кораблями (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 11:51
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Росіяни напередодні звинуватили американців у вторгненні в територіальні води РФ в Японському морі – США відповіли
Росіяни спостерігають зі свого корабля за американським есмінцем. Колаж "Сьогодні"
Росіяни спостерігають зі свого корабля за американським есмінцем. Колаж "Сьогодні"

США не порушували російського кордону в Японському морі, про що напередодні заявили у військовому відомстві Росії, і саме російський корабель пішов на зближення з американським.

Про це йдеться в заяві Тихоокеанського флоту ВМС США.

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Американці відзначають, що їх есмінець USS Chafee (DDG 90) проводив стандартні операції в міжнародних водах Японського моря, але несподівано російський корабель наблизився до них на відстань в 65 ярдів.

Американці зняли російський корабель "Адмірал Трібуц". Фото: cpf.navy.mil

"Заява Міноборони РФ про взаємодію двох наших кораблів ВМФ не відповідає дійсності. Взаємодія була безпечною і професійною", – йдеться у повідомленні.

У кадр потрапили російські моряки. Фото: cpf.navy.mil

У США заявили, що Росія випустила повідомлення про проведення стрільб (навчань) в цьому районі на більш пізній строк і на момент інциденту повідомлення ще не було в силі, тому американський корабель там плив.

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"USS Chafee завжди проводив операції відповідно до міжнародного права. Сполучені Штати будуть продовжувати літати, плавати і діяти там, де це дозволено міжнародним правом", – підкреслили в Тихоокеанському флоті США.

Морські інциденти Росії і країн НАТО

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