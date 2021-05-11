США схвалили Pfizer для вакцинації дітей

Медичний регулятор стверджує, що перед тим як дозволити використання вакцини від COVID-19 для підлітків, ретельно проаналізував всі доступні дані

/ Фото: Reuters

Управління з санконтролю за виробництвом продуктів і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів дозволило вакцинацію від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, таким чином розширивши програму вакцинації в країні, темпи якої останнім часом знизилися.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву FDA.

Управління заявило, що завдяки внесеної до правил вакцинації поправці, мільйони дітей у віці від 12 до 15 років зможуть отримати щеплення.

"Сьогоднішнє рішення дає змогу захистити молоде населення від COVID-19, що наблизить нас до повернення до нормального стану і припинення пандемії", – заявила в. о. голови FDA Джанет Вудкок.

Вона підкреслила, що батьки і опікуни можуть бути впевнені, що Управління провело дуже ретельний аналіз усіх доступних даних, перш ніж дозволити використання вакцини від COVID-19 для підлітків.

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Це перша вакцина проти COVID-19, дозволена в США для вікової групи 12-15 років.

У більшості дітей з COVID-19 симптоми проявляються лише в легкій формі або взагалі не виявляються, але ризик серйозно захворіти у них зберігається, також діти поширюють вірус.

США стали другою країною, яка схвалила застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років. Кількома днями раніше таке ж рішення ухвалила Канада.

Ми також повідомляли, що Україна уклала контракт з фармацевтичною компанією Pfizer про постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу – таким чином, сукупна кількість препарату перевищить 20 млн доз.

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