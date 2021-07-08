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США залишили Афганістан на розтерзання "Талібану": Байден назвав причину

8 липня 2021 22:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Америка домоглася того, що хотіла отримати, вводячи війська в Афганістан в 2001 році – тепер захищати країну від "Талібану" мають самі афганці

Байден пояснив рішення вивести війська США з Афганістану. Фото: колаж "Сьогодні"

Байден пояснив рішення вивести війська США з Афганістану. Фото: колаж "Сьогодні"

Військова присутність США не допоможе Афганістану вирішити невирішені проблеми цієї країни, вважає американський президент Джо Байден.

Про це повідомляє CNN.

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Глава Білого дому наполягає на вірності свого рішення вивести американських військовослужбовців з Афганістану і підкреслив, що тепер настала черга афганцям самостійно боронити свою країну, а США більше нічого не можуть для них зробити.

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"Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань на інший результат", – сказав Байден 8 липня.

За його словами, зараз угруповання "Талібан" стало ще потужнішим з військової точки зору, ніж навіть у 2001 році, коли почалася міжнародна інтервенція в Афганістан. І це лише підтверджує, що "ще один рік бойових дій в Афганістані – це не рішення, а привід залишатися там на невизначений термін".

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"Ми увійшли в Афганістан не для становлення їхньої нації. Право і відповідальність вибирати своє майбутнє і метод управління країною належить лише афганському народові", – підкреслив Байден.

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При цьому американський лідер вважає виконаною місію військового вторгнення в Афганістан – запобігти повторенню теракту масштабу 9/11. Тому останні американські військові залишать територію цієї країни до 31 серпня – це на декілька тижнів швидше, аніж планувалося спочатку.

Америка не має прив'язуватися до політики 20-річної давності, їй слід вирішувати глобальні виклики сьогодення, резюмував президент.

Нагадаємо, 29 квітня після наказу президента США Джо Байдена американські війська офіційно почали залишати Афганістан. Разом з ними з країни йдуть війська й інших країн-членів НАТО.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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