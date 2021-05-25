США засудили примусову посадку літака Ryanair і арешт Протасевича в Білорусі

Президент США зробив заяву і доручив вжити заходів у зв'язку з інцидентом з літаком в Мінську – подробиці

Джо Байден зробив заяву. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден назвав прямою образою міжнародних норм примусову посадку літака Ryanair і арешт Протасевича в Білорусі. Він доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.

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Про це повідомили на сторінці Білого дому.

"Я приєднуюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю повідомлення про те, що Європейський союз закликавдо цілеспрямованих економічних санкцій і інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти залучення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", – сказав Байден.

Байден назвав арешт Протасевича ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси.

"Сполучені Штати приєднуються до країн по всьому світу у закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо містяться під вартою режимом Лукашенка ... Протягом декількох місяців білоруський народ домагався того, щоб його голос був почутий, вимагаючи демократії, поваги прав людини і збереження основних свобод. Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, в тому числі журналістів, таких як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тихановська і її чоловік Сергій Тихановський. США будуть і надалі підтримувати народ Білорусі в його боротьбі", – додав Байден.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську