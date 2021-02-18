США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року

Висадка американського екіпажу на Місяці до 2024 року, про що раніше заявляли в NASA, наразі є нездійсненною метою.

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Про це виданню ArsTechnica заявив виконуючий обов'язки директора Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США Стів Юрчик.

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"Мета висадитися на Місяці до 2024 року може бути нереальною через асигнування останніх двох років, які не забезпечили належного фінансування, аби зробити це можливим. На цьому тлі ми переглядаємо програму, щоб знайти найефективніший шлях", – сказав Юрчик.

За його словами, адміністрація Джо Байдена підтримує ініційовану його попередником Дональдом Трампом програму освоєння Місяця і Марса "Артеміда" (Artemis), однією з учасниць якої є і Україна.

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"Ми з нетерпінням чекаємо подальших кроків і маємо намір повністю підтримувати спадкоємність цілей програми Artemis", – додав в.о. директора NASA.

Однією з головних дилем місячної програми стала система для приземлення. Наразі вивчаються проектні заявки, подані компаніями Blue Origin, Dynetics і SpaceX. Одній або двом з них прийдеться придумати, як не тільки доставити астронавтів з місячної орбіти на Місяць, але і як повернути їх назад на Землю.

Рішення мали прийняти до кінця лютого, але через збій в графіку закупівель фінальний варіант буде оголошений до кінця квітня. Саме це й визначить кінцеву дату реалізації проекту.

Нагадаємо, що раніше в США показали проєкт своєї місячної бази, яка б забезпечила перебування людей на єдиному супутнику нашої планети і добування на ньому ресурсів.

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