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США відкликали посла з Росії на вимогу Кремля

20 квітня, 12:33

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дипломатичні відносини США і Росії погіршуються все сильніше – американський посол Джон Салліван повертається до Вашингтона для зустрічі з командою Джо Байдена

Цього тижня посол США в Росії Джон Салліван повернеться з Москви до своєї країни після того, як МЗС РФ рекомендував повернутися до Америки.

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Про це представник Держдепартаменту США повідомив виданню Axios 19 квітня.

На батьківщині Салліван відвідає свою сім'ю і проведе консультації з адміністрацією президента Джо Байдена. Після того, як він прийняв пропозицію продовжувати виконувати свої повноваження протягом невизначеного терміну, цієї можливості у нього ще не було.

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Сам він кремлівським ЗМІ уточнив, що в Білому домі обговорюватиме нинішній стан двосторонніх відносин між США і Росією.

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У Держдепі мають намір найближчими тижнями повернути свого посла до Москви.

Варто зазначити, що минулого тижня у відповідь на санкції, які Байден ввів стосовно РФ, Кремль вислав з країни 10 інших американських дипломатів.

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Нагадаємо, що після того, як через репресії стосовно російського політв'язня Олексія Навального США внесли Росію до списку країн, з якими повністю заборонений експорт і імпорт зброї і оборонних послуг, Кремль відкликав свого посла з Вашингтона.

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Росія США посол США Держдепартамент США Джон Салливан
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