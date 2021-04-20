США відкликали посла з Росії на вимогу Кремля

Цього тижня посол США в Росії Джон Салліван повернеться з Москви до своєї країни після того, як МЗС РФ рекомендував повернутися до Америки.
Про це представник Держдепартаменту США повідомив виданню Axios 19 квітня.
На батьківщині Салліван відвідає свою сім'ю і проведе консультації з адміністрацією президента Джо Байдена. Після того, як він прийняв пропозицію продовжувати виконувати свої повноваження протягом невизначеного терміну, цієї можливості у нього ще не було.
Читайте також: Крим, допомога шпигунам і втручання у вибори: хто з росіян і за що потрапив під санкції США
Сам він кремлівським ЗМІ уточнив, що в Білому домі обговорюватиме нинішній стан двосторонніх відносин між США і Росією.
У Держдепі мають намір найближчими тижнями повернути свого посла до Москви.
Варто зазначити, що минулого тижня у відповідь на санкції, які Байден ввів стосовно РФ, Кремль вислав з країни 10 інших американських дипломатів.
Нагадаємо, що після того, як через репресії стосовно російського політв'язня Олексія Навального США внесли Росію до списку країн, з якими повністю заборонений експорт і імпорт зброї і оборонних послуг, Кремль відкликав свого посла з Вашингтона.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк