США відповіли на шантаж Росії щодо розблокування українських портів

У Штатах не повелися на чергові обіцянки РФ

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США відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів. Там вважають жахливими спроби РФ шантажувати світ харчами та енергоносіями. Про це сказав офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, тому що ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії", — сказав Прайс.

Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати харчові продукти та енергію як зброю.

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"Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі — це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", — заявив Прайс.

Він відкинув твердження Росії про те, що продовольчу кризу викликали саме санкції проти неї, та підкреслив, що Росія займається дезінформацією.

Ультиматум Росії

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив у середу, що російська сторона готова до діалогу щодо врегулювання ситуації з заблокованими кораблями з зерном, що знаходяться в Україні.

"Ми вже неодноразово висловлювалися щодо цього, що вирішення продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, пов'язаного у тому числі зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції. А також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі, Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", — сказав заступник Лаврова.

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На цю заяву відповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер МЗС РФ вимагає зняти санкції за розблокування українських портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так?" — написав він.

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