США очікують перемир'я між Ізраїлем і Палестиною. Блінкен поговорив зі стороною конфлікту

Ентоні Блінкен і Габі Ашкеназі. Колаж
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США очікують деескалації на шляху до припинення вогню у районі сектору Газа.
Про це він сказав під час розмови з головою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі, написав Блінкен у Twitter.
"Поговорив з головою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі про зусилля з припинення насильства в Ізраїлі, на Західному березі і в секторі Газа, яке забрало життя ізраїльських і палестинських громадян, у тому числі дітей", – повідомив держсекретар.
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Як пише Аxios з посиланням на ізраїльського чиновника, Ашкеназі сказав Блінкену, що в Ізраїля є кілька військових цілей у Газі, тому їм потрібно більше часу для завершення операції.
Нагадаємо, у секторі Газа від ударів Армії оборони Ізраїлю загинули не менше 227 осіб.
Також раніше ізраїльська політикиня, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних запитань щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.
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