США очікують перемир'я між Ізраїлем і Палестиною. Блінкен поговорив зі стороною конфлікту

Голова МЗС Ізраїлю заявив, що Ізраїлю потрібен деякий час для завершення операції у Газі

Ентоні Блінкен і Габі Ашкеназі. Колаж

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США очікують деескалації на шляху до припинення вогню у районі сектору Газа.

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Про це він сказав під час розмови з головою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі, написав Блінкен у Twitter.

"Поговорив з головою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі про зусилля з припинення насильства в Ізраїлі, на Західному березі і в секторі Газа, яке забрало життя ізраїльських і палестинських громадян, у тому числі дітей", – повідомив держсекретар.

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Як пише Аxios з посиланням на ізраїльського чиновника, Ашкеназі сказав Блінкену, що в Ізраїля є кілька військових цілей у Газі, тому їм потрібно більше часу для завершення операції.

Нагадаємо, у секторі Газа від ударів Армії оборони Ізраїлю загинули не менше 227 осіб.

Також раніше ізраїльська політикиня, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних запитань щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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