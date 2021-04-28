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У Держдепі пояснили, що заважає успішності Мінських угод

28 квітня, 01:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

США пообіцяли наскільки можливо брати участь у дипломатичному процесі між Україною і Росією для мирного врегулювання на Донбасі

Сполучені Штати продовжують підтримувати Мінські угоди як рамку для дипломатичного врегулювання війни в східній Україні, яка розпалюється Росією.

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Про це повідомили в Держдепі, передає "Голос Америки".

Водночас там визнають, що успішність цього формату залежить передусім від того, чи буде Росія виконувати зобов'язання.

"Щоб цей формат був успішним, Росія повинна виконати всі зобов'язання, які вона взяла на себе відповідно до цих угод і щиро працювати, щоб закінчити конфлікт у східній Україні", – заявили в Держдепі.

Там також вважають, що "Росія повинна припинити свою негнучкість" і пообіцяли скористатися наявними можливостями для участі в дипломатичному процесі між Україною і Росією для мирного врегулювання на Донбасі.

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Представник Держдепу також зазначив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, включно з територіальними водами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Велику Британію і Канаду.

Ми також писали, що Зеленський заявив, що не виключена поява нового переговорного формату щодо Донбасу паралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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