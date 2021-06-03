США поділяться COVID-вакциною з іншими країнами – скільки отримає Україна

Йдеться про 80 млн доз вакцини від коронавірусу – більшість препаратів передадуть глобальній ініціативі COVAX

США передадуть близько 80 млн доз вакцин від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.

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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

75% всіх препаратів передадуть глобальній ініціативі COVAX. Пріоритет в розподілі хочуть віддати державам Латинської Америки і Карибського басейну, Південної і Південно-Східної Азії, а також Африки. Решту 25% Штати розподілять самостійно.

Близько 6 млн доз COVID-препаратів передадуть Мексиці, Канаді, Південній Кореї, Західному берегу річки Йордан та сектору Газа, Україні, Косову, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Іраку, Ємену, а також співробітникам ООН.

Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами будуть розподілені майже 19 млн доз.

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"Передача мільйонів американських вакцин іншим країнами свідчить про серйозне зобов’язання уряду США. Як й у Сполучених Штатах, ми рухатимемося якомога швидше, дотримуючись нормативних і правових вимог як США, так і країни-отримувача, щоб полегшити безпечне і надійне транспортування вакцин через міжнародні кордони", – зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні до України прибула нова партія вакцин AstraZeneca за програмою глобальної ініціативи COVAX – 705 600 доз.

Крім того, за інформацією ВООЗ, з 1,8 млрд вакцин, введених у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу.

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