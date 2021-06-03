Русский
$ 27,34
33,33
  1. Світові новини
  2. США

США поділяться COVID-вакциною з іншими країнами – скільки отримає Україна

3 червня, 21:03

Віталій Семченко Віталій Семченко

Йдеться про 80 млн доз вакцини від коронавірусу – більшість препаратів передадуть глобальній ініціативі COVAX

США передадуть близько 80 млн доз вакцин від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

75% всіх препаратів передадуть глобальній ініціативі COVAX. Пріоритет в розподілі хочуть віддати державам Латинської Америки і Карибського басейну, Південної і Південно-Східної Азії, а також Африки. Решту 25% Штати розподілять самостійно.

Близько 6 млн доз COVID-препаратів передадуть Мексиці, Канаді, Південній Кореї, Західному берегу річки Йордан та сектору Газа, Україні, Косову, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Іраку, Ємену, а також співробітникам ООН.

Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами будуть розподілені майже 19 млн доз.

В тренді
Після коронавірусу людству загрожує "жиропандемія" – дослідження
Під час пандемії багато людей почали більше їсти. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Реклама

"Передача мільйонів американських вакцин іншим країнами свідчить про серйозне зобов’язання уряду США. Як й у Сполучених Штатах, ми рухатимемося якомога швидше, дотримуючись нормативних і правових вимог як США, так і країни-отримувача, щоб полегшити безпечне і надійне транспортування вакцин через міжнародні кордони", – зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні до України прибула нова партія вакцин AstraZeneca за програмою глобальної ініціативи COVAX – 705 600 доз.

Крім того, за інформацією ВООЗ, з 1,8 млрд вакцин, введених у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)
Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)Фаново
Netflix назвав бандерівців
Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"? Розбираємося, що сталосяСША
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусу
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусуСША
Подарунок Байдена Путіну і пропозиція Білорусі від Криму – головні новини за ніч
Подарунок Байдена Путіну і пропозиція Білорусі від Криму – головні новини за нічУкраїна
Уже нагадує параною – міноборони Росії знайшло таємну змову у військових навчаннях Україна-НАТО
Уже нагадує параною – міноборони Росії знайшло таємну змову у військових навчаннях Україна-НАТОРосія
Санкції проти Росії не працюють. Зеленський запропонував нове рішення
Санкції проти Росії не працюють. Зеленський запропонував нове рішенняВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти