Світ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Світові новини США

США залишають Афганістан остаточно. Про що заявив Байден

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випускова редакторка Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
16 серпня, 23:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Джо Байден у своїй заяві про ситуацію в Афганістані назвав винних у ній і розповів, чим керувалися Сполучені Штати
Байден высловився про вихід США з Афганістану / колаж "Сьогодні"
Байден высловився про вихід США з Афганістану / колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із заявою щодо ситуації, що склалася в Афганістані, влада в якому вчора перейшла до талібів. У ній він, зокрема, ще раз пояснив рішення про виведення військ з країни і назвав відповідальних за те, що відбувається там.

Реклама

Його звернення транслювалося на офіційному каналі Білого дому в YouTube.

Інтереси США в Афганістані

Байден заявив, що 20 років тому Сполучені Штати пішли в Афганістан після терактів 11 вересня, не для того, щоб перетворити його на демократичну країну, а щоб він не став "колискою тероризму" і запобігти новим нападам.

"Зараз у США є інші небезпеки по всьому світу, які потребують більшої уваги", – підкреслив глава Білого дому.

Що відбувається сьогодні

За словами Джо Байдена, він не вів переговорів із рухом "Талібан" на відміну від свого попередника Дональда Трампа – після 1 травня 2021 року ніяких переговорів не було. Тому американські солдати не мали жодних гарантій безпеки.

"Подальші кроки з боку США були – або відправити ще більше військ і відкрити військові дії, продовживши конфлікт на третє десятиліття, або вивести війська", – підкреслив він.

Хто відповідальний за те, що відбувається

Американський президент заявив, що саме влада Афганістану здала правління країною після двох десятиліть підтримки, військової допомоги і трильйонів витрачених доларів.

"Вони не змогли утримати владу в руках і скористатися всіма благами, що надаються західними партнерами", – зазначив президент.

Росія і Китай були б раді продовженню місії США

Реклама

Росія і Китай хотіли б, щоб США нескінченно вливали ресурси в Афганістан, вважає Байден, послаблюючи свої сили і можливості протистояти іншим викликам.

США підтримуватимуть мирне населення

Сполучені Штати не відмовлять у допомозі мирному населенню Афганістану. Вони зокрема мають намір продовжити боротьбу за освіту жінок і будуть "закликати нову владу з усіх міжнародних майданчиків" забезпечити доступ до знань. Також обіцяють підтримку біженцям.

Закриття посольств і допомога в евакуації

Глава Білого дому також згадав про евакуацію американських дипломатів з країни і пообіцяв допомогти з виїздом і союзникам. Крім того, американський президент пообіцяв підтримку і допомогу в евакуації вразливим верствам місцевого населення.

"Це (продовження військової місії в Афганістані. – Ред.) не в інтересах США. Це не те, чого хочуть американці", – резюмував Байден.

Нагадаємо, після того як Сполучені Штати почали виведення своїх військ з Афганістану, бойовики "Талібану" відразу ж пішли у наступ і, не отримуючи відсічі від місцевих сил, захопили один за одним всі основні регіони країни:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кейт Вінслет для LA Times
Побиття танцюриста Дорофеєвої
Нові подробиці про його стан
Бути в курсі
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти