США пообіцяли Україні підтримку в боротьбі з російською агресією

Сполучені Штати пообіцяли Україні підтримати в боротьбі з російською агресією.

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Про це домовилися голова Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Андрій Таран під час телефонних перемовин.

Як Остін повідомив в Twitter, США продовжать підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність.

"Продуктивний дзвінок сьогодні моєму українському колезі Андрію Тарану. США непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і віддані створенню потенціалу для захисту від російської агресії", – написав Остін.

Як раніше заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Сполучені Штати можуть і повинні зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту на Донбасі.

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Також раніше Сполучені Штати закликали Росію вивести свої сили і зброя з окупованих територій Донбасу і припинити агресію проти України.

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