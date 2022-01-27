США пішли на поступки? ЗМІ оприлюднили відповідь Кремлю

Відповідь США на вимоги РФ про гарантії безпеки відкриває дорогу для організації переговорів про обмеження на розміщення ракет середньої та меншої дальності (РСМЗ).
Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на документи, що опинилися у видання.
Судячи з цих даних, у письмовій відповіді США Росії йдеться про те, що Штати настроєні обговорити взаємні правила щодо обмеження РСМД. Крім того, американська сторона та її союзники готові вести переговори про запровадження взаємних правил, що обмежують масштаб і місця проведення військових навчань, щоб переміщення військових не могли бути розцінені як стягування сил для потенційного нападу.
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У відповіді ясно зазначено, що РФ не матиме права вето з питань розміщення ядерної зброї, військ або звичайних видів озброєнь.
Росія проти НАТО
- 12 січня відбулися переговори в Раді Росія – НАТО, на яких обговорювали вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин Господар Кремля попередив, що в разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
- Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.