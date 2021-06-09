США попереджали Україну про наміри щодо "Північного потоку – 2" – Блінкен

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен стверджує, що Сполучені Штати попереджали Україну про свої наміри відмовитися від санкцій проти оператора "Північного потоку – 2"компанії Nord Stream 2 AG, і припустив, що президента Володимира Зеленського не поставили до відома про це.
Про це він заявив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.
"Насправді ми повідомили українських партнерів про наші наміри щодо трубопроводу ("Північний потік – 2". – Ред.). Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була", – сказав Блінкен.
Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю порталу Axios заявив, що дізнався про відмову США запроваджувати нові санкції проти "Північного потоку – 2" через пресу і "був здивований кілька разів". Він також упевнений, що рішення адміністрації Джо Байдена не спрямоване на підтримку України і може "ослабити довіру" українців до США.
Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.
Водночас, за словами Ентоні Блінкена, Сполучені Штати співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", і не виключають, що ще впровадять санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.
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