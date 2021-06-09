США попереджали Україну про наміри щодо "Північного потоку – 2" – Блінкен

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що був здивований відмовою Сполучених Штатів від санкцій проти російського трубопроводу

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен стверджує, що Сполучені Штати попереджали Україну про свої наміри відмовитися від санкцій проти оператора "Північного потоку – 2"компанії Nord Stream 2 AG, і припустив, що президента Володимира Зеленського не поставили до відома про це.

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Про це він заявив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

"Насправді ми повідомили українських партнерів про наші наміри щодо трубопроводу ("Північний потік – 2". – Ред.). Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була", – сказав Блінкен.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю порталу Axios заявив, що дізнався про відмову США запроваджувати нові санкції проти "Північного потоку – 2" через пресу і "був здивований кілька разів". Він також упевнений, що рішення адміністрації Джо Байдена не спрямоване на підтримку України і може "ослабити довіру" українців до США.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

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Водночас, за словами Ентоні Блінкена, Сполучені Штати співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", і не виключають, що ще впровадять санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.

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