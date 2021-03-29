США придумали власний COVID-паспорт: що відомо

Адміністрація президента США і приватні компанії почали спільну розробку електронних паспортів вакцинації від COVID-19. Передбачається, що паспорти будуть безкоштовними, а доступ до них забезпечить додаток для смартфона. Ті, у кого немає смартфону, зможуть роздрукувати документ на папері.

Реклама

Про це пише The Washington Post.

Паспорти вакцинації вводять заради відновлення "нормального життя", кажуть в Білому домі. Згідно з планом, вакциновані отримають доступ до подорожей, відвідування концертів, спортивних та інших масових заходів і т.д.

Зайнятися ковідними паспортами в Білому домі вирішили після збільшення кількості компаній, які наполягають на отриманні від громадян доказів зроблених щеплень.

Зараз влада працює над тим, щоб зробити систему сертифікатів про вакцинацію максимально захищеною від зломів і підробок, пише видання.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку ввели електронний паспорт вакцинації – цифровий сертифікат, який буде використовуватися для офіційного підтвердження того, що людина вакцинувалася від коронавірусу. Він дозволить щепленим від COVID-19 американцям брати участь в масових заходах і пересуватися по країні.

А в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян єврозони сертифікат вакцинації від коронавірусу:

Відео: Сьогодні

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я – проти ковідних паспортів. Керівник ВООЗ заявив, що так звані вакцинні паспорта проти COVID-19 не мають використовуватися для міжнародних поїздок. Це не етично, вважають у ВООЗ, оскільки вакцини проти коронавірусу досі доступні не в усьому світі.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама