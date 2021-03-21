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США пригрозили Індії санкціями за придбання ракетних систем у Росії

21 березня, 04:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Перші поставки С-400 до Індії очікуються до кінця року

Сполучені Штати закликають Індію відмовитися від придбання російських зенітно-ракетних системи С-400, інакше проти неї можуть бути запроваджені санкції.

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Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає DW.

Відповідне питання обговорювалося 20 березня на зустрічі міністрів оборони США та Індії.

"Сполучені Штати настійно закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які викличуть санкції з боку Вашингтона", – сказав Остін.

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Контракт на поставку С-400 в Індію Нью-Делі підписало з Москвою ще в 2018 році, і перші поставки очікуються до кінця поточного року.

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Зазначається, що Індія вже переказала Росії 800 млн доларів за цим договором.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Сполучені Штати запровадили санкції через покупку російських зенітно-ракетних систем С-400проти турецького Управління оборонної промисловості, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох громадян Туреччини.

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