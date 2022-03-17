США ухвалили законопроект про призупинення нормальних торговельних відносин із РФ

За ухвалення документа було 424 голоси

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт про зупинення нормальних торгових відносин із Російською Федерацією.

Про це повідомляє CNN.

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Ухвалення законопроєкту

Як зазначається, за ухвалення документа було 424 голоси, проти – 8. Законопроєкт буде направлений до Сенату.

Документ зупиняє нормальні торговельні відносини не лише з Росією, а й із Білоруссю. Його представили демократ Річард Ніл та республіканець Кевін Брейді.

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Також вони зробили спільну заяву:

"Ми маємо зробити все можливе, щоб притягнути Путіна до відповідальності за безглузді напади на український народ та підрив глобальної стабільності. Призупинення нормальних торговельних відносин є важливою частиною наших зусиль щодо відновлення миру, порятунку життя та захисту демократії".

Нагадаємо, через повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська біофармацевтична компанія AbbVie припиняє постачання у РФ ботоксу та філерів.

Також повідомляється, що компанія продовжить стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та сусідньому регіоні.

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