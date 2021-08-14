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СЬОГОДНІ Світові новини США

США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 серпня, 15:38
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Штати підтвердили підтримку білоруського демократичного руху
Натовпи білорусів намагаються незаконно потрапити до Литви / Фото: колаж "Сьогодні"
Натовпи білорусів намагаються незаконно потрапити до Литви / Фото: колаж "Сьогодні"

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала Олександра Лукашенка негайно припинити організацію потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви і висловила підтримку Литві у зв'язку із ситуацією на кордоні.

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Про це повідомляють у Держдепі США.

Шерман провела телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, під час якого дипломати обговорили політичну ситуацію в Білорусі. У цьому контексті Штати підтвердили підтримку білоруського демократичного руху.

"Закликаємо режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації незаконних потоків мігрантів через його кордони", – йдеться в заяві Держдепу.

Нагадаємо, що в Литві спостерігається наплив нелегальних мігрантів. З початку липня країна оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

Стіна від Білорусі з колючого дроту

Щоб вирішити проблему з нелегальними мігрантами з Африки і Близького Сходу, Вільнюс вирішив побудувати на кордоні з Білоруссю стіну з колючого дроту – вона має простягтися майже на 680 кілометрів. Установлення тільки колючого дроту обійдеться в 42 млн євро.

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Виявилося, що дістати стільки дроту – проблема. До її вирішення долучилася й Україна. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна передасть Литві колючий дріт, оскільки Мінськ влаштував сусідові "міграційний терор".

2 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".

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