США хочуть з'ясувати причини пандемії COVID-19

Влада Сполучених Штатів вважає, що світова спільнота повинна провести повноцінне міжнародне розслідування стосовно джерела поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

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Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в середу, передає DW.

У США вважають, що насамперед треба з'ясувати витоки початку епідемії COVID-19 в Китаї.

"Нам необхідно дістатися до витоків в перші дні пандемії в Китаї, і ми підтримаємо міжнародне розслідування, яке, як нам здається, має бути повноцінним і ясним", – сказала Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, за минулий тиждень через коронавірус у світі померли майже 100 тисяч людей. Це найвищий показник з початку пандемії COVID-19. Кількість інфікованих збільшилася за сім днів більш ніж на 4,1 млн.

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Також відомо, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 100 млн людей. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло вже понад два мільйони людей.

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