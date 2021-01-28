Русский
$ 28,17
34,12
  1. Світові новини
  2. США

США хочуть з'ясувати причини пандемії COVID-19

28 січня, 01:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Псакі заявила про необхідність міжнародного розслідування

Влада Сполучених Штатів вважає, що світова спільнота повинна провести повноцінне міжнародне розслідування стосовно джерела поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Реклама

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в середу, передає DW.

У США вважають, що насамперед треба з'ясувати витоки початку епідемії COVID-19 в Китаї.

"Нам необхідно дістатися до витоків в перші дні пандемії в Китаї, і ми підтримаємо міжнародне розслідування, яке, як нам здається, має бути повноцінним і ясним", – сказала Дженніфер Псакі.

В тренді
Сліпий прозрів, водень в кожен будинок і півмільйона за життя після смерті. 3 головні новини науки (рос.)

Нагадаємо, за минулий тиждень через коронавірус у світі померли майже 100 тисяч людей. Це найвищий показник з початку пандемії COVID-19. Кількість інфікованих збільшилася за сім днів більш ніж на 4,1 млн.

Реклама

Також відомо, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 100 млн людей. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло вже понад два мільйони людей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США розслідування коронавірус пандемія джерело Джен Псакі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію КримуСША
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонили
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонилиСША
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали ГаррісПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти