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США продовжили санкції проти Білорусі

8 червня 2021 23:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Байден заявив, що дії влади Білорусі, як і раніше, створюють надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок, 8 червня, підписав постанову про продовження ще на рік американських санкцій проти влади Білорусі і повідомив про це Конгрес США.

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Про це повідомила прес-служба Білого дому.

"Дії і політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", – йдеться в постанові.

Санкції, про які йдеться були запроваджені проти керівництва Білорусі ще в червні 2006 року, після "фундаментально недемократичних виборів", які пройшли за кілька місяців до цього.

У Білому домі зазначили, що зафіксовані тоді "порушення прав людини, пов'язані з політичними репресіями, зокрема із затриманнями і зникненнями людей, а також із корупцією і зловживанням повноваженнями", збереглися досі.

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Нагадаємо, Європейський Союз наступного тижня, швидше за все, затвердить санкції проти представників білоруської влади, відповідальних за примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

У квітні Міністерство фінансів США поновило раніше запроваджені, але потім припинені санкції проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі через "кричуще ігнорування білоруською владою прав людини" та невиконання Білоруссю своїх зобов'язань за міжнародним правом.

Дивіться більше, що ще сталося в Україні та світі 8 червня, у новинах "Сьогодні".

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