США продовжили санкції проти Росії за кібератаки

У країні також продовжено надзвичайний стан через загрози у кіберпросторі

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена продовжила строк дії надзвичайного стану в країні і санкцій, запроваджених раніше через кібератаки з боку іноземних держав, в тому числі Росії.

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Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Білого дому.

Надзвичайний стан було запроваджено в США 1 квітня 2015 року "для усунення серйозної загрози національній безпеці через поширення зловмисних дій з використанням кіберпростору від осіб, які перебувають за межами США". І з тих пір цей захід неодноразово продовжувався.

Рішення про продовження НС і санкцій з 1 квітня 2021 року грунтується на тому, що іноземні кібератаки досі загрожують Сполученим Штатам.

"Значні зловмисні дії в кіберпросторі, як і раніше, становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики і економіки Сполучених Штатів", – йдеться в заяві.

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Зазначимо, питання захисту американських мереж набуло особливої актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах останнім часом – після публічного викриття серйозного втручання в поштові системи Microsoft, які використовує малий бізнес, місцеві органи влади, а також, за деякими відомостями, ключові військові підрядники в США.

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США готові розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для Вашингтона, так і для НАТО.

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